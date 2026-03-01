Soirée quiz : Mode et droits des femmes Maison des Autres Modes Paris
Soirée quiz : Mode et droits des femmes Maison des Autres Modes Paris mercredi 11 mars 2026.
Pourquoi le vêtement a-t-il été, pendant des siècles, le premier terrain de lutte pour les femmes ? Des ateliers de couture parisiens aux podiums contemporains, l’industrie de la mode est le miroir de nos combats sociaux.
Dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous invitons le mercredi 11 mars à une soirée mêlant histoire, style et combats féministes. Audrey Millet, historienne spécialiste du textile et de l’habillement et Catherine Dauriac, ancienne archéologue et figure engagée de la mode responsable uniront leurs voix et leurs expertises pour décrypter comment la mode a accompagné les femmes à travers l’histoire.
Rencontrez nos intervenantes :
- Audrey Millet : Historienne, chercheuse et enseignante, Audrey Millet est une figure incontournable pour comprendre les dimensions politiques et sociales de la mode. Spécialiste de l’écosystème industriel, elle explore les tensions entre oppression et émancipation au cœur des ateliers.
- Catherine Dauriac : Journaliste et présidente de Fashion Revolution France, cette ex-archéologue déchiffre aujourd’hui les rouages de la mode durable et le droit des travailleuses dans cette industrie mondiale.
Au programme :
Un quiz immersif pour découvrir l’envers du décor de l’industrie : les coulisses de la production, comment les femmes ont détourné les codes et saboté le système pour imposer leurs droits, et beaucoup d’autres sujets…
Parce que pour les femmes, s’habiller a toujours été une manière d’exister, et souvent, de résister.
INFORMATIONS PRATIQUES :
Quand ? 11 mars 2026 de 18h30 à 20h30
Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris
Événement gratuit sur inscription !
Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :
rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.
Le mercredi 11 mars 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-11T19:30:00+01:00
fin : 2026-03-11T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-03-11T18:30:00+02:00_2026-03-11T20:30:00+02:00
Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris
https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/uamepcollectif https://www.facebook.com/uamepcollectif
Afficher la carte du lieu Maison des Autres Modes et trouvez le meilleur itinéraire