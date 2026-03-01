Soirée quiz : Mode et droits des femmes Maison des Autres Modes Paris

Pourquoi le vêtement a-t-il été, pendant des siècles, le premier terrain de lutte pour les femmes ? Des ateliers de couture parisiens aux podiums contemporains, l’industrie de la mode est le miroir de nos combats sociaux.

Dans le prolongement de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous invitons le mercredi 11 mars à une soirée mêlant histoire, style et combats féministes. Audrey Millet, historienne spécialiste du textile et de l’habillement et Catherine Dauriac, ancienne archéologue et figure engagée de la mode responsable uniront leurs voix et leurs expertises pour décrypter comment la mode a accompagné les femmes à travers l’histoire.

Rencontrez nos intervenantes :

Audrey Millet : Historienne, chercheuse et enseignante, Audrey Millet est une figure incontournable pour comprendre les dimensions politiques et sociales de la mode. Spécialiste de l’écosystème industriel, elle explore les tensions entre oppression et émancipation au cœur des ateliers.

Catherine Dauriac : Journaliste et présidente de Fashion Revolution France, cette ex-archéologue déchiffre aujourd’hui les rouages de la mode durable et le droit des travailleuses dans cette industrie mondiale.

Au programme :

Un quiz immersif pour découvrir l’envers du décor de l’industrie : les coulisses de la production, comment les femmes ont détourné les codes et saboté le système pour imposer leurs droits, et beaucoup d’autres sujets…

Parce que pour les femmes, s’habiller a toujours été une manière d’exister, et souvent, de résister.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Quand ? 11 mars 2026 de 18h30 à 20h30

Où ? La Maison Des Autres Modes – 44 rue Saint Sabin 75011, Paris

Événement gratuit sur inscription !

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mercredi 11 mars 2026

de 18h30 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr



