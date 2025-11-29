Soirée quiz Salle des fêtes de chabanas Pierre-Buffière
Soirée quiz Salle des fêtes de chabanas Pierre-Buffière samedi 29 novembre 2025.
Soirée quiz
Salle des fêtes de chabanas Chabanas Pierre-Buffière Haute-Vienne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Après les succès des précédentes éditions, Foot sud 87 est heureux de vous présenter sa nouvelle soirée Quiz !
Retrouvez nous pour une soirée de partage entre amis et famille.
Plusieurs parties pour évaluer vos connaissances générales dans la joie et la bonne humeur.
salle des fêtes de Pierre Buffière
Attention, places limitées. Il est indispensable de réserver .
Salle des fêtes de chabanas Chabanas Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 59 20 13 contact.footsud87@gmail.com
English : Soirée quiz
German : Soirée quiz
Italiano :
Espanol : Soirée quiz
L’événement Soirée quiz Pierre-Buffière a été mis à jour le 2025-10-30 par SPL Terres de Limousin