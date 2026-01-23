SOIRÉE QUIZ ? Saint-Julien-des-Landes
SOIRÉE QUIZ ? Saint-Julien-des-Landes samedi 7 février 2026.
SOIRÉE QUIZ ?
Salle Ernest Renaud Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
.
Salle Ernest Renaud Rue de l’Industrie Saint-Julien-des-Landes 85150 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 12 26 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SOIRÉE QUIZ ? Saint-Julien-des-Landes a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de Tourisme du Pays des Achards