Soirée Quizz à la Baleine Blanche! SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-09-13 21:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

C’est la rentrée et le retour du quizz ! C’est un moment où l’on chante, on devine des

genres musicaux, on dessine des chansons, on démêle des medleys… Une soirée où

l’on s’amuse tout en testant notre culture musicale et cinématographique !

Gratuit pour les adhérents

Adhésion 2€ .

SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie bb.culturel@gmail.com

English :

It’s back to school and the quiz is back! It’s a time for singing, guessing musical

musical genres, draw songs, unravel medleys… An evening of

and test your musical and cinematic knowledge!

German :

Es ist Schulbeginn und die Rückkehr des Quiz! Es ist eine Zeit, in der gesungen wird, man errät

musikgenres, man zeichnet Lieder, entwirrt Medleys… Ein Abend, an dem

man sich amüsiert und gleichzeitig seine Musik- und Filmkultur testet!

Italiano :

Si torna a scuola e torna il quiz! È il momento di cantare, di indovinare i generi musicali, di disegnare canzoni, di svelare medley..

generi musicali, disegnare canzoni, svelare medley… Una serata di

una serata per divertirsi e mettere alla prova le proprie conoscenze musicali e cinematografiche!

Espanol :

Es la vuelta al cole y ¡vuelven los concursos! Es tiempo de cantar, adivinar géneros musicales

géneros musicales, dibujar canciones, desentrañar popurrís… Una velada de

una velada para divertirse y poner a prueba sus conocimientos musicales y cinematográficos

