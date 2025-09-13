Soirée Quizz à la Baleine Blanche! SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan
Soirée Quizz à la Baleine Blanche! SAINTE MARIE DE CAMPAN Campan samedi 13 septembre 2025.
Soirée Quizz à la Baleine Blanche!
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : samedi 13 septembre 2025
Début : 21:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
C’est la rentrée et le retour du quizz ! C’est un moment où l’on chante, on devine des
genres musicaux, on dessine des chansons, on démêle des medleys… Une soirée où
l’on s’amuse tout en testant notre culture musicale et cinématographique !
Gratuit pour les adhérents
Adhésion 2€ .
SAINTE MARIE DE CAMPAN La Baleine blanche Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie bb.culturel@gmail.com
English :
It’s back to school and the quiz is back! It’s a time for singing, guessing musical
musical genres, draw songs, unravel medleys… An evening of
and test your musical and cinematic knowledge!
German :
Es ist Schulbeginn und die Rückkehr des Quiz! Es ist eine Zeit, in der gesungen wird, man errät
musikgenres, man zeichnet Lieder, entwirrt Medleys… Ein Abend, an dem
man sich amüsiert und gleichzeitig seine Musik- und Filmkultur testet!
Italiano :
Si torna a scuola e torna il quiz! È il momento di cantare, di indovinare i generi musicali, di disegnare canzoni, di svelare medley..
generi musicali, disegnare canzoni, svelare medley… Una serata di
una serata per divertirsi e mettere alla prova le proprie conoscenze musicali e cinematografiche!
Espanol :
Es la vuelta al cole y ¡vuelven los concursos! Es tiempo de cantar, adivinar géneros musicales
géneros musicales, dibujar canciones, desentrañar popurrís… Una velada de
una velada para divertirse y poner a prueba sus conocimientos musicales y cinematográficos
