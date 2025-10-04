Soirée quizz à Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy

Soirée quizz à Saint-Pantaléon Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy samedi 4 octobre 2025.

Soirée quizz à Saint-Pantaléon

Saint-Pantaléon 76 Côte de Vincennes Barguelonne-en-Quercy Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Le comité des fêtes de Saint-Pantaléon vous convie à sa toute première soirée Quizz ! Venez tester vos connaissances en vous amusant culture générale, cinéma, musique, devinettes, Lot …

Venez vous affronter en équipe (6 personnes maximum par équipes)

Nous vous proposerons des assiettes de charcuterie et de fromages, des desserts, et des boissons de nos producteurs locaux (bière de la Brasserie des Bartas et vins du Domaine du Foussal Bas).

Rendez-vous le samedi 4 octobre à la salle des fêtes du village

Les places sont limitées alors réservez vite au 06.40.13.31.87 avant le jeudi 2 octobre.

Nous vous attendons nombreux pour ce nouveau moment de convivialité, à très vite!

Saint-Pantaléon 76 Côte de Vincennes Barguelonne-en-Quercy 46800 Lot Occitanie +33 6 40 13 31 87

English :

The Saint-Pantaléon Festival Committee invites you to its very first Quizz evening! Come and test your knowledge while having fun: general knowledge, cinema, music, riddles, Lot …

Come and compete in teams (maximum 6 people per team)

We’ll be serving charcuterie and cheese platters, desserts and drinks from our local producers (beer from Brasserie des Bartas and wine from Domaine du Foussal Bas).

See you on Saturday October 4 at the village hall

Places are limited, so book early by calling 06.40.13.31.87 before Thursday October 2.

We look forward to seeing many of you at this new convivial event!

German :

Das Festkomitee von Saint-Pantaléon lädt Sie zu seinem allerersten Quizabend ein! Testen Sie Ihr Wissen mit viel Spaß: Allgemeinbildung, Kino, Musik, Rätsel, Lot …

Treten Sie in Teams gegeneinander an (maximal 6 Personen pro Team)

Wir bieten Ihnen Wurst- und Käseplatten, Desserts und Getränke von unseren lokalen Produzenten (Bier von der Brasserie des Bartas und Weine von der Domaine du Foussal Bas).

Treffpunkt am Samstag, den 4. Oktober im Festsaal des Dorfes

Die Plätze sind begrenzt, also reservieren Sie schnell unter 06.40.13.31.87 bis Donnerstag, den 2. Oktober.

Wir erwarten Sie zahlreich zu diesem neuen geselligen Anlass, bis bald!

Italiano :

Il Comitato del Festival di Saint-Pantaléon vi invita alla sua prima serata di quiz! Venite a mettere alla prova le vostre conoscenze divertendovi: cultura generale, cinema, musica, indovinelli, lotto…

Venite a sfidarvi in squadre (massimo 6 persone per squadra)

Verranno serviti taglieri di salumi e formaggi, dolci e bevande dei nostri produttori locali (birra della Brasserie des Bartas e vino del Domaine du Foussal Bas).

Ci vediamo sabato 4 ottobre nella sala del villaggio

I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo chiamando il numero 06.40.13.31.87 entro giovedì 2 ottobre.

Vi aspettiamo numerosi a questo nuovo evento conviviale!

Espanol :

El Comité del Festival de Saint-Pantaléon le invita a su primera velada de preguntas y respuestas Venga a poner a prueba sus conocimientos divirtiéndose: cultura general, cine, música, adivinanzas, Lot…

Participe por equipos (máximo 6 personas por equipo)

Serviremos tablas de embutidos y quesos, postres y bebidas de nuestros productores locales (cerveza de la Brasserie des Bartas y vino del Domaine du Foussal Bas).

Nos vemos el sábado 4 de octubre en la sala del pueblo

Las plazas son limitadas, así que reserve con antelación llamando al 06.40.13.31.87 antes del jueves 2 de octubre.

Esperamos ver a muchos de ustedes en este nuevo acto de convivencia

L’événement Soirée quizz à Saint-Pantaléon Barguelonne-en-Quercy a été mis à jour le 2025-09-18 par OT Cahors Vallée du Lot