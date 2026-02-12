Soirée Quizz & Blind Test Royères
Soirée Quizz & Blind Test Royères samedi 28 février 2026.
Soirée Quizz & Blind Test
Salle des fêtes Royères Haute-Vienne
L’APE vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale et pleine de bonne humeur !
Venez tester vos connaissances et votre oreille musicale lors de notre Quizz & Blind Test
Ambiance garantie entre amis ou en famille !
Buvette et restauration sur place
On vous attend nombreux pour partager ce moment festif ! .
Salle des fêtes Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 50 94 olivier.gabilly.ape@gmail.com
