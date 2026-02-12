Soirée Quizz & Blind Test Royères

Soirée Quizz & Blind Test

L’APE vous donne rendez-vous pour une soirée conviviale et pleine de bonne humeur !

Venez tester vos connaissances et votre oreille musicale lors de notre Quizz & Blind Test

Ambiance garantie entre amis ou en famille !

Buvette et restauration sur place

On vous attend nombreux pour partager ce moment festif ! .

Salle des fêtes Royères 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 35 50 94 olivier.gabilly.ape@gmail.com

