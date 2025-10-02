Soirée Quizz Châteauroux

Le Best Western Plus Hôtel Colbert vous propose une soirée Quizz !

19h30 Inscription des équipes.

20h00 Début du Quizz.

Verre de bienvenue et Buffet dinatoire ! 28 .

Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire nathallemand.naturopathe@gmail.com

English :

The Best Western Plus Hôtel Colbert is hosting a Quiz Night!

German :

Das Best Western Plus Hôtel Colbert lädt Sie zu einem Quizabend ein!

Italiano :

Il Best Western Plus Hôtel Colbert organizza una serata quiz!

Espanol :

El Best Western Plus Hôtel Colbert organiza una noche de preguntas y respuestas

