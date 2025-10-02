Soirée Quizz Châteauroux
Soirée Quizz Châteauroux jeudi 2 octobre 2025.
Soirée Quizz
Rue Alfred Dauvergne Châteauroux Indre
Le Best Western Plus Hôtel Colbert vous propose une soirée Quizz !
19h30 Inscription des équipes.
20h00 Début du Quizz.
Verre de bienvenue et Buffet dinatoire ! 28 .
Rue Alfred Dauvergne Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire nathallemand.naturopathe@gmail.com
English :
The Best Western Plus Hôtel Colbert is hosting a Quiz Night!
German :
Das Best Western Plus Hôtel Colbert lädt Sie zu einem Quizabend ein!
Italiano :
Il Best Western Plus Hôtel Colbert organizza una serata quiz!
Espanol :
El Best Western Plus Hôtel Colbert organiza una noche de preguntas y respuestas
