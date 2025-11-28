Soirée Quizz cinéma à l’Arrosoir Figeac

Soirée Quizz cinéma à l’Arrosoir

l’Arrosoir, rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Début : 2026-01-31 19:30:00

fin : 2026-01-31 21:30:00

2026-01-31

Vous aimez les QUIZ, vous aimez le Cinéma, vous aimez les remises de prix.

Alors, venez vous frotter aux meilleurs des meilleurs !

Montez votre équipe afin de remporter le prix !

Chaque équipe sera armée d’un buzzer.

Une présentation digne des plus grands studios hollywoodiens délocalisés dans le Cher.

Alors, préparez-vous pour une soirée quiz ciné riche en surprises, en humour présentée par Jim et Marie.

l’Arrosoir, rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 contact@larrosoir.org

English :

You like QUIZs, you like movies, you like prize-giving events.

So come and compete with the best of the best!

Build your team to win the prize!

Each team will be armed with a buzzer.

A presentation worthy of the biggest Hollywood studios, relocated to the Cher.

So get ready for an evening of movie quizzes, surprises and humor, presented by Jim and Marie.

