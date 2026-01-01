Soirée Quizz culture bretonne Route de Corlay Guerlédan
Soirée Quizz culture bretonne Route de Corlay Guerlédan vendredi 30 janvier 2026.
Soirée Quizz culture bretonne
Route de Corlay Brasserie de Guerlédan Guerlédan Côtes-d’Armor
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
2026-01-30
Venez donc passer une soirée conviviale en famille ou entre amis autour d’un verre pour tester votre culture bretonne et tenter de remporter des lots. Ouvert à tous !
Dait ‘ta da bas un noziad a-feson get ho familh pe ho mignoned tro ‘ur banne a-benn gwiriiñ ho sevenadur breizhek ha klask gounit profoù. Digor d’an holl ! .
Route de Corlay Brasserie de Guerlédan Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 20 99
L’événement Soirée Quizz culture bretonne Guerlédan a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Bretagne Centre