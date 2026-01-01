Soirée Quizz culture bretonne Route de Corlay Guerlédan

Soirée Quizz culture bretonne

Route de Corlay Brasserie de Guerlédan Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Venez donc passer une soirée conviviale en famille ou entre amis autour d’un verre pour tester votre culture bretonne et tenter de remporter des lots. Ouvert à tous !

Dait ‘ta da bas un noziad a-feson get ho familh pe ho mignoned tro ‘ur banne a-benn gwiriiñ ho sevenadur breizhek ha klask gounit profoù. Digor d’an holl ! .

Route de Corlay Brasserie de Guerlédan Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 20 99

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Quizz culture bretonne Guerlédan a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme Bretagne Centre