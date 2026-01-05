Soirée Quizz Culture Générale Le Catelier
Soirée Quizz Culture Générale Le Catelier vendredi 13 mars 2026.
Soirée Quizz Culture Générale
55 Rue du Ballon Le Catelier Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 19:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Le Café Associatif la Cour de Récré vous propose une soirée Quizz de Culture Générale dans les locaux du café associatif ! .
55 Rue du Ballon Le Catelier 76590 Seine-Maritime Normandie +33 6 80 65 70 76
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Quizz Culture Générale
L’événement Soirée Quizz Culture Générale Le Catelier a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Terroir de Caux