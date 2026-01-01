Soirée quizz et blind test

Pommerit-le-Vicomte Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17 23:00:00

2026-01-17

Organisée par l’école Sainte-Anne, à la salle socio-culturelle. Information et inscription au 06 70 70 53 54. .

Pommerit-le-Vicomte 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 70 70 53 54

