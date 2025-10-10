Soirée quizz « Les As du volant » Tiers Lieu d’Azun Aucun

Soirée quizz « Les As du volant » Tiers Lieu d’Azun Aucun vendredi 10 octobre 2025.

Soirée quizz « Les As du volant »

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10 22:00:00

2025-10-10

Toi aussi tu penses être un as du volant ? Un incollable du code de la route ? Ou à l’inverse tu n’as jamais su comment prendre un rond-point et quand céder une prio? Cette soirée est dans tous les cas pour toi ! L’équipe de bénévoles du Tiers Lieu te propose de repasser ton code à travers un quiz drôle, un peu barré et comme toujours convivial ! Prêt à te mesurer à tes ami.e.s et à découvrir qui est le meilleur conducteur.trice ?!

Et d’ailleurs tu sais combien de nos délicieuses bières locales tu pourras consommer avant de reprendre la route en toute sécurité ? .

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

English :

Do you think you’re an ace behind the wheel? A master of the Highway Code? Or on the other hand, you’ve never known how to take a traffic circle or when to give way? This evening is for you! Le Tiers Lieu’s team of volunteers will be giving you the chance to brush up on your Highway Code with a fun, wacky and, as always, friendly quiz! Ready to test yourself against your friends and find out who’s the best driver!

German :

Hältst du dich auch für einen Könner am Steuer? Du kennst die Verkehrsregeln nicht? Oder hast du noch nie gewusst, wie man in einen Kreisverkehr einfährt und wann man ein Vorrecht hat? Dann ist dieser Abend genau das Richtige für dich! Das ehrenamtliche Team des Tiers Lieu schlägt dir vor, deinen Code mit einem lustigen, etwas verrückten und wie immer geselligen Quiz zu wiederholen! Bist du bereit, dich mit deinen Freunden zu messen und herauszufinden, wer der beste Autofahrer ist?

Italiano :

Pensate di essere un asso al volante? Un maestro del Codice della Strada? Oppure, al contrario, non avete mai saputo come affrontare una rotatoria o quando dare la precedenza? Allora questa serata fa per voi! Il team di volontari di Le Tiers Lieu vi offre la possibilità di riscrivere il vostro Codice della Strada con un quiz divertente, un po’ folle e, come sempre, amichevole! Preparatevi a mettervi alla prova contro i vostri amici e a scoprire chi è il miglior guidatore!

Espanol :

¿Crees que eres un as al volante? ¿Un maestro del código de circulación? ¿O, por el contrario, nunca has sabido cómo tomar una rotonda o cuándo ceder el paso? Esta tarde es para usted El equipo de voluntarios de Le Tiers Lieu le propone reescribir su código de circulación con un concurso divertido, un poco loco y, como siempre, simpático Prepárese para medirse con sus amigos y descubrir quién es el mejor conductor

