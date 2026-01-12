Soirée quizz musical Blind test Salle des Fêtes Souméras
Salle des Fêtes 4 Rue de l’Ancienne École Souméras Charente-Maritime
Début : 2026-02-06 19:30:00
fin : 2026-02-06 23:30:00
2026-02-06
SOIRÉE QUIZ MUSICAL BLIND TEST
Venez tester vos connaissances musicales des années 50 aux années 2020 dans une ambiance conviviale et festive !
Salle des Fêtes 4 Rue de l’Ancienne École Souméras 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 86 93 39
English :
MUSIC QUIZ EVENING ? BLIND TEST
Come and test your musical knowledge from the 50s to the 2020s in a friendly, festive atmosphere!
L’événement Soirée quizz musical Blind test Souméras a été mis à jour le 2026-01-12 par Offices de Tourisme de Jonzac