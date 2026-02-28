Soirée quizz photo du rouge cigale café

20 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot

Début : 2026-02-28 20:00:00

2026-02-28

Cette semaine notre quizz hebdomadaire n'est pas musical mais visuel ! Saurez-vous reconnaître ces photos ? Quelles soient prises à Puy-L'Évêque ou dans les alentours, dans le Lot ou en Occitanie, voire même en France ou à l'étranger, à vous de repérer le détail ou l'indice caché dans l'image qui vous aidera à retrouver l'origine de chaque photo projetée !!! On joue seul, à deux ou par tablée et comme toujours, c'est avant l'occasion de passer un bon moment tous ensemble !

Comme chaque soir, Sandra nous régalera de son pain au levain maison et de ses petites préparations à tartiner ou à partager à plusieurs selon son inspiration et en fonction du marché du jour !

20 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie +33 6 12 73 58 95

This week, our weekly quiz isn't musical but visual! Will you be able to recognize these photos? Whether they were taken in Puy-L'Évêque or in the surrounding area, in the Lot or in Occitanie, or even in France or abroad, it’s up to you to spot the detail or clue hidden in the image that will help you find the origin of each photo projected!!!! You can play alone, in pairs or by table, and as always, it's all about having a good time together!

Like every evening, Sandra will treat us to her homemade sourdough bread and her little preparations to spread or share with others according to her inspiration and the market of the day!

L’événement Soirée quizz photo du rouge cigale café Puy-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Cahors Vallée du Lot