SOIRÉE QUIZZ

Avenue du Pic-Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Formez un groupe de 2 à 4 personnes et venez vous affronter autour de questions de culture générale, parfois sérieuses, parfois complètement barrées.

Formez un groupe de 2 à 4 personnes et venez vous affronter autour de questions de culture générale, parfois sérieuses, parfois complètement barrées. Rapidité et précision seront vos meilleurs atouts pour décrocher la victoire (on aura même des buzzers pour l’occasion. Des petits cadeaux sont à la clé ! Inscriptions sur le site, via les réseaux sociaux ou directement à la cave . .

Avenue du Pic-Saint-Loup Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie

English :

Form a group of 2 to 4 people and compete against each other over a series of general knowledge questions, some serious, some completely crazy.

German :

Bilden Sie eine Gruppe von 2 bis 4 Personen und treten Sie gegeneinander an, um Fragen zur Allgemeinbildung zu beantworten, die manchmal ernst und manchmal völlig verrückt sind.

Italiano :

Riunitevi in un gruppo da 2 a 4 persone e sfidatevi su una serie di domande di cultura generale, alcune serie, altre completamente folli.

Espanol :

Reúnase en un grupo de 2 a 4 personas y enfréntese a una serie de preguntas de cultura general, algunas serias y otras completamente disparatadas.

L’événement SOIRÉE QUIZZ Saint-Gély-du-Fesc a été mis à jour le 2025-11-09 par 34 OT DU GRAND PIC ST LOUP