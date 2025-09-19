Soirée Quizz Saint-Maixent-l’École

Soirée Quizz Saint-Maixent-l’École vendredi 19 septembre 2025.

Soirée Quizz

Cloitre de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Une soirée quiz ludique et instructive autour du patrimoine local ! Venez tester vos connaissances en équipe dans une ambiance conviviale et pleine de surprises.

Réservation obligatoire. .

Cloitre de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com

