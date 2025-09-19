Soirée Quizz Saint-Maixent-l’École
Soirée Quizz Saint-Maixent-l’École vendredi 19 septembre 2025.
Soirée Quizz
Cloitre de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Une soirée quiz ludique et instructive autour du patrimoine local ! Venez tester vos connaissances en équipe dans une ambiance conviviale et pleine de surprises.
Réservation obligatoire. .
Cloitre de l’Abbatiale Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 59 88 63 coordination@lacroiseedesvillages79.com
English : Soirée Quizz
German : Soirée Quizz
Italiano :
Espanol : Soirée Quizz
L’événement Soirée Quizz Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2025-08-05 par OT Haut Val De Sèvre