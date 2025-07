Soirée Quizz special Kpop/Kdrama La Petite Malle Café Jeux Reims

Soirée Quizz special Kpop/Kdrama La Petite Malle Café Jeux Reims jeudi 31 juillet 2025.

Soirée Quizz special Kpop/Kdrama

La Petite Malle Café Jeux 41 Rue Jeanne d’Arc Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 19:00:00

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

Tout public

Soirée Quizz special Kpop/Kdrama à La Petite Malle Café Jeux !

Celine et Lina vous propose une soirée Quizz pour tous les fans de Culture Coréenne.

L’occasion de gagner des cadeaux et de rencontrer d’autres Kpop stan.

Moins de 16 ans, obligatoirement accompagné.

Possibilité de manger et boire sur place .

La Petite Malle Café Jeux 41 Rue Jeanne d’Arc Reims 51100 Marne Grand Est

English : Soirée Quizz special Kpop/Kdrama

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Quizz special Kpop/Kdrama Reims a été mis à jour le 2025-07-25 par Reims Tourisme & Congrès