Soirée Quoi de 9 ? École maternelle La Réole

Soirée Quoi de 9 ?

École maternelle Rue Rosa Bonheur La Réole Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Venez profiter de la Semaine de la Petite Enfance avec un programme plein d’activités du 16 au 22 mars 2026. Le Relais Petite Enfance du Réolais en Sud Gironde et ses partenaires vous invitent à partager une semaine riche en découvertes, en échanges et en moments privilégiés avec vos enfants. Jeudi 19 Mars rendez-vous à l’école maternelle pour une soirée sur le thème de L’acquisition de la continence . .

École maternelle Rue Rosa Bonheur La Réole 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 71 55 contact@reolaisensudgironde.fr

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English : Soirée Quoi de 9 ?

L’événement Soirée Quoi de 9 ? La Réole a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de l’Entre-deux-Mers