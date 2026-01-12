Soirée raclette à la Brasserie du Bahus Route d’Eugénie Bahus-Soubiran

Soirée raclette à la Brasserie du Bahus

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Soirée raclette avec fromage et pommes de terre à volonté, assiette de charcuterie Maison Gauthier .

Rn partenariat avec Fromage et Horizon.

Soirée raclette à volonté le samedi 24 janvier

Réservation au 0671392404. (40 places max)

Et le tout en dégustant une bonne bière de la brasserie ! .

Route d’Eugénie Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04

English : Soirée raclette à la Brasserie du Bahus

