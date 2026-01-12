Soirée raclette à la Brasserie du Bahus Route d’Eugénie Bahus-Soubiran
Soirée raclette à la Brasserie du Bahus Route d’Eugénie Bahus-Soubiran samedi 24 janvier 2026.
Soirée raclette avec fromage et pommes de terre à volonté, assiette de charcuterie Maison Gauthier .
Rn partenariat avec Fromage et Horizon.
Soirée raclette à volonté le samedi 24 janvier
Réservation au 0671392404. (40 places max)
Et le tout en dégustant une bonne bière de la brasserie ! .
Route d’Eugénie Brasserie du Bahus Bahus-Soubiran 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 39 24 04
