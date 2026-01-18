SOIRÉE RACLETTE À VOLONTÉ Cazouls-lès-Béziers

SOIRÉE RACLETTE À VOLONTÉ

55 avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Samedi 7 février, prépare-toi pour une raclette géante à volonté, tout droit venue des Alpes, dans une ambiance survoltée.

Une soirée imaginée pour les épicuriiens et les amoureux des moments festifs

Fromages savoyards et charcuteries de qualité

Bar à vin et cocktails tout au long de la soirée

Ambiance musicale festive DJ, sons généralistes, années 80 à 2000, jeux de lumières

Une atmosphère chaleureuse et conviviale garantie

Dress code tenue de ski fortement conseillée. .

55 avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 89 21 contact@vpe.fr

English :

On Saturday February 7, get ready for a giant all-you-can-eat raclette, straight from the Alps, in a supercharged atmosphere.

An evening designed for epicureans and lovers of festive moments:

Savoy cheeses and quality charcuterie

Wine bar and cocktails throughout the evening

Festive musical ambience: DJ, general sounds from the 80s to the 2000s, light shows

