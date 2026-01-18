SOIRÉE RACLETTE À VOLONTÉ Cazouls-lès-Béziers
SOIRÉE RACLETTE À VOLONTÉ Cazouls-lès-Béziers samedi 7 février 2026.
SOIRÉE RACLETTE À VOLONTÉ
55 avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers Hérault
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-07
2026-02-07
Samedi 7 février, prépare-toi pour une raclette géante à volonté, tout droit venue des Alpes, dans une ambiance survoltée.
Une soirée imaginée pour les épicuriiens et les amoureux des moments festifs
Fromages savoyards et charcuteries de qualité
Bar à vin et cocktails tout au long de la soirée
Ambiance musicale festive DJ, sons généralistes, années 80 à 2000, jeux de lumières
Une atmosphère chaleureuse et conviviale garantie
Dress code tenue de ski fortement conseillée. .
55 avenue Jean Jaurès Cazouls-lès-Béziers 34370 Hérault Occitanie +33 4 67 93 89 21 contact@vpe.fr
English :
On Saturday February 7, get ready for a giant all-you-can-eat raclette, straight from the Alps, in a supercharged atmosphere.
An evening designed for epicureans and lovers of festive moments:
Savoy cheeses and quality charcuterie
Wine bar and cocktails throughout the evening
Festive musical ambience: DJ, general sounds from the 80s to the 2000s, light shows
L’événement SOIRÉE RACLETTE À VOLONTÉ Cazouls-lès-Béziers a été mis à jour le 2026-01-16 par 34 OT LA DOMITIENNE