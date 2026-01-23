Soirée raclette au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac
Soirée raclette au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac jeudi 19 février 2026.
Soirée raclette au 3ème lieu
69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
Début : 2026-02-19 20:00:00
fin : 2026-02-19 23:00:00
Date(s) :
2026-02-19
Soirée conviviale autour d’un repas partagé de type raclette, organisée dans un lieu associatif ouvert à toutes et tous. L’événement s’inscrit dans une dynamique de partage et de rencontre, favorisant les échanges entre habitués et nouveaux participants. Le principe repose sur l’apport collectif de chacun, dans un esprit chaleureux et participatif.
69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr
English :
A convivial evening around a shared raclette-style meal, organized in an associative venue open to all
