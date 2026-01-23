Soirée raclette au 3ème lieu Saint-Paul-Flaugnac

Soirée raclette au 3ème lieu

69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac Lot

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

Début : 2026-02-19 20:00:00

fin : 2026-02-19 23:00:00

2026-02-19

Soirée conviviale autour d’un repas partagé de type raclette, organisée dans un lieu associatif ouvert à toutes et tous

Soirée conviviale autour d’un repas partagé de type raclette, organisée dans un lieu associatif ouvert à toutes et tous. L’événement s’inscrit dans une dynamique de partage et de rencontre, favorisant les échanges entre habitués et nouveaux participants. Le principe repose sur l’apport collectif de chacun, dans un esprit chaleureux et participatif.

69 Impasse du château Saint-Paul-Flaugnac 46170 Lot Occitanie +33 6 80 25 46 13 cafe@3emelieu46.fr

English :

A convivial evening around a shared raclette-style meal, organized in an associative venue open to all

