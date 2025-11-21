Soirée Raclette au Château Coucy avec Authentique Brunch Lieu dit Coucy Montagne
Soirée Raclette au Château Coucy avec Authentique Brunch
Lieu dit Coucy 25 Route des Vallons Montagne Gironde
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-21
fin : 2025-12-05
2025-11-21 2025-11-28 2025-12-05 2025-12-11
Les Soirées Raclette arrivent au Château Coucy !
Et si on alliait plaisirs gourmands et vins d’exception au cœur du vignoble ?
Venez savourer une raclette accompagnée des vins du domaine, dans l’ambiance chaleureuse et conviviale de notre château.
Un moment unique à partager entre amis ou en famille, dans un cadre d’exception au milieu des vignes.
Les 21 & 28 novembre et 5 & 11 décembre
Château Coucy, 25 Route des Vallons, Montagne (33570)
32€ par personne Formule raclette + 2 verres de vin du domaine
Places limitées à 18 personnes Pensez à réserver dès maintenant !
4 Dates à retenir !
Réservations par téléphone au 05 57 24 16 08 ou via notre site internet
https://www.chateaucoucy.com/ .
Lieu dit Coucy 25 Route des Vallons Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 16 08 contact@chateaucoucy.com
