Soirée Raclette au Château Coucy avec Authentique Brunch Lieu dit Coucy Montagne

Soirée Raclette au Château Coucy avec Authentique Brunch

Lieu dit Coucy 25 Route des Vallons Montagne Gironde

Les Soirées Raclette arrivent au Château Coucy !

Et si on alliait plaisirs gourmands et vins d’exception au cœur du vignoble ?

Venez savourer une raclette accompagnée des vins du domaine, dans l’ambiance chaleureuse et conviviale de notre château.

Un moment unique à partager entre amis ou en famille, dans un cadre d’exception au milieu des vignes.

Les 21 & 28 novembre et 5 & 11 décembre

Château Coucy, 25 Route des Vallons, Montagne (33570)

32€ par personne Formule raclette + 2 verres de vin du domaine

Places limitées à 18 personnes Pensez à réserver dès maintenant !

4 Dates à retenir !

Réservations par téléphone au 05 57 24 16 08 ou via notre site internet

https://www.chateaucoucy.com/ .

Lieu dit Coucy 25 Route des Vallons Montagne 33570 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 24 16 08 contact@chateaucoucy.com

