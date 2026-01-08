Soirée Raclette au Château Laffitte Teston MAUMUSSON-LAGUIAN Maumusson-Laguian

Soirée Raclette au Château Laffitte Teston

MAUMUSSON-LAGUIAN Château Laffitte Teston Maumusson-Laguian Gers

Tarif : – – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Une ꜱᴏɪʀᴇᴇ ʀᴀᴄʟᴇᴛᴛᴇ pour faire fondre vos cœurs… et vos papilles !

On glisse to shuss vers 2026 avec une première édition d’une soirée raclette plus que gourmande et chaleureuse…

Au menu une raclette au braséro, accompagnées de charcuteries de Porc Noir de Bigorre par Pierre Matayron, en dessert brioche perdue et sa crème à l’Armagnac. Un bar à vin avec les cuvées du Château

Le temps d’une soirée, le domaine se transforme en véritable station de ski ! Pour les plus audacieux, sortez vos plus belles tenues de ski et arrivez directement des pistes… ou presque !

⚠️ Les réservations sont ouvertes dès maintenant, places limitées

.

MAUMUSSON-LAGUIAN Château Laffitte Teston Maumusson-Laguian 32400 Gers Occitanie +33 5 62 69 74 58 info@laffitte-teston.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A ?????? ???????? to melt your heart? and your taste buds!

We’re sliding to shuss towards 2026 with the first edition of a raclette evening that’s more than gourmet and warm?

On the menu: a brazier raclette, accompanied by Pierre Matayron?s Porc Noir de Bigorre charcuterie, and for dessert, brioche perdue with Armagnac cream. A wine bar featuring Château?

For an evening, the estate is transformed into a veritable ski resort! For the more daring, get out your best skiwear and arrive straight from the slopes? or almost!

?? Reservations now open, places limited

L’événement Soirée Raclette au Château Laffitte Teston Maumusson-Laguian a été mis à jour le 2026-01-08 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65