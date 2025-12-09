Soirée raclette au feu de bois à volonté Hôtel-restaurant La Chaumière Bellefontaine

Soirée raclette au feu de bois à volonté

Hôtel-restaurant La Chaumière 4191 Route des Fontaines Bellefontaine Jura

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2026-01-02 19:30:00

2026-01-02

Instant gourmand

L’Hôtel-restaurant La Chaumière à Bellefontaine vous propose sa traditionnelle soirée raclette au feu de bois à volonté, les mercredis des vacances d’hiver à 19h30. Réservation obligatoire au 03 84 33 00 16.

Rien de tel pour se réchauffer et reprendre de forces après une journée sportive sur les domaines nordique et alpin !

Cette raclette au feu de bois est une soirée traditionnelle qui existe depuis des années (au moins 40 ans)… La tradition se perpétue et les gourmands et gourmets sont toujours au rendez-vous ! .

Hôtel-restaurant La Chaumière 4191 Route des Fontaines Bellefontaine 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 00 16 lachaumiere2@wanadoo.fr

