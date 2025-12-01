Soirée Raclette au restaurant Monaka ! Beaune

Soirée Raclette au restaurant Monaka !

Soirée Raclette au Restaurant Monaka !

Rien de tel qu’une bonne raclette pour se réchauffer en plein hiver !

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale autour d’un délicieux menu

– Pommes de terre

– Oignons

– Cornichons

– Salade

… et bien sûr raclette à volonté !

25€ par personne

Venez partager un moment gourmand et chaleureux entre amis ou en famille ! .

3 Rue du Moulin-Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 10 restaurant@monaka-restaurant.com

