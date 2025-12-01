Soirée Raclette au restaurant Monaka ! Beaune
jeudi 11 décembre 2025.
Soirée Raclette au restaurant Monaka !
3 Rue du Moulin-Noize Beaune Côte-d’Or
19:00:00
23:00:00
2025-12-11
Soirée Raclette au Restaurant Monaka !
Rien de tel qu’une bonne raclette pour se réchauffer en plein hiver !
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale autour d’un délicieux menu
– Pommes de terre
– Oignons
– Cornichons
– Salade
… et bien sûr raclette à volonté !
25€ par personne
Venez partager un moment gourmand et chaleureux entre amis ou en famille ! .
3 Rue du Moulin-Noize Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 73 64 20 10 restaurant@monaka-restaurant.com
