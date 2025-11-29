Soirée raclette Tiers-lieu Le Tangram Baneuil

Soirée raclette

Tiers-lieu Le Tangram Rue des Tilleuls Baneuil Dordogne

L’association du Tangram Baneuil organise une raclette conviviale pour aborder l’hiver ensemble et avec le sourire !

Le concept est simple

– Une grande tablée

– Du fromage, de la charcuterie et des pommes de terre

– Boissons en vente sur place

– Amenez vos desserts à partager si vous le souhaitez

Sur réservation avant le 21/11 impérativement .

