Soirée raclette Tiers-lieu Le Tangram Baneuil

Soirée raclette
Tiers-lieu Le Tangram Rue des Tilleuls Baneuil Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
2025-11-29
L’association du Tangram Baneuil organise une raclette conviviale pour aborder l’hiver ensemble et avec le sourire !
Le concept est simple
– Une grande tablée
– Du fromage, de la charcuterie et des pommes de terre
– Boissons en vente sur place
– Amenez vos desserts à partager si vous le souhaitez
Sur réservation avant le 21/11 impérativement .
Tiers-lieu Le Tangram Rue des Tilleuls Baneuil 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 43 19 59
