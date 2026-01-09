Soirée raclette Brocas

Soirée raclette

Soirée raclette le 10 janvier à 19h à la Maison du maître de forges !

Buvette, bourriche, animation musicale…

Fromage et charcuterie à volonté, dessert et café.

Réservation souhaité ! .

Maison du maître de forges Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 91 51 66

