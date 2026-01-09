Soirée raclette Brocas
Soirée raclette Brocas samedi 10 janvier 2026.
Soirée raclette
Maison du maître de forges Brocas Landes
Soirée raclette le 10 janvier à 19h à la Maison du maître de forges !
Buvette, bourriche, animation musicale…
Fromage et charcuterie à volonté, dessert et café.
Réservation souhaité ! .
Maison du maître de forges Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 91 51 66
English : Soirée raclette
