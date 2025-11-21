Soirée raclette Rue François de Kergrist Carantec

Soirée raclette

Rue François de Kergrist Golf de la Baie de Morlaix Carantec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Venez célébrer le Beaujolais Nouveau autour d’une bonne raclette fondante !

En famille, entre amis, golfeurs ou visiteurs, la soirée est ouverte à tous !

—> Rendez-vous le vendredi 21 novembre dès 19h au Bar-Restaurant du Golf de la Baie de Morlaix

Ambiance garantie !!

sur réservation uniquement au 02 19 00 56 80 .

Rue François de Kergrist Golf de la Baie de Morlaix Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée raclette Carantec a été mis à jour le 2025-11-04 par OT BAIE DE MORLAIX