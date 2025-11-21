Soirée raclette Rue François de Kergrist Carantec
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
2025-11-21
Venez célébrer le Beaujolais Nouveau autour d’une bonne raclette fondante !
En famille, entre amis, golfeurs ou visiteurs, la soirée est ouverte à tous !
—> Rendez-vous le vendredi 21 novembre dès 19h au Bar-Restaurant du Golf de la Baie de Morlaix
Ambiance garantie !!
sur réservation uniquement au 02 19 00 56 80 .
Rue François de Kergrist Golf de la Baie de Morlaix Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 2 19 00 56 80
