Soirée Raclette

Moulin du Touroulet Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Soirée raclette conviviale !

Uniquement sur réservation .

Moulin du Touroulet Chalais 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 45 14 74 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Raclette

L’événement Soirée Raclette Chalais a été mis à jour le 2026-02-09 par Isle-Auvézère