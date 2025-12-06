Soirée Raclette Chamonix-Mont-Blanc

Soirée Raclette

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : 23 – 23 – 23 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

soirée raclette organisée par le foyer de ski de fond d’Argentière au profit des petits fondeurs du club

Sur réservation au 06.47.82.37.83

Salle communale Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English :

raclette evening organized by the Argentière cross-country ski club to benefit the club’s young cross-country skiers

Reservations required on 06.47.82.37.83

German :

raclette-Abend, der vom Foyer de ski de fond d’Argentière zugunsten der kleinen Langläufer des Vereins organisiert wird

Auf Reservierung unter 06.47.82.37.83

Italiano :

serata di raclette organizzata dal club di sci di fondo dell’Argentière a favore dei giovani fondisti del club

Prenotazione obbligatoria allo 06.47.82.37.83

Espanol :

noche de raclette organizada por el club de esquí de fondo de Argentière en beneficio de los jóvenes esquiadores de fondo del club

Reserva obligatoria en el 06.47.82.37.83

