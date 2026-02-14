Soirée Raclette, Domaine du Serre d’Avène, Saint-Christol-lez-Alès

Soirée Raclette Samedi 21 février, 19h00 Domaine du Serre d’Avène Gard

26 €/Adulte (salade, fromage fondant, pommes de terre, charcuterie et dessert) et 10 €/enfant jusqu’à 10 ans (frites, nuggets et dessert).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T19:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T19:00:00+01:00 – 2026-02-21T23:30:00+01:00

La soirée débutera par un before au Domaine, puis se poursuivra avec l’after pour continuer la fête. Elle promet une ambiance conviviale et chaleureuse, idéale pour les amis ou les familles.

Réservation obligatoire par téléphone.

Domaine du Serre d'Avène 479 chemin des Brusques, 30380 Saint-Christol-lez-Alès Saint-Christol-lez-Alès 30380 Gard Occitanie 04 66 54 90 89 https://domaine-serredavene.fr https://www.facebook.com/domaineduserredavene

Convivialité, gourmandise et bonne humeur au rendez-vous au Domaine du Serre d’Avène.