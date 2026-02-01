Soirée raclette et animation musicale Le Pommier Landeleau

Soirée raclette et animation musicale

Soirée raclette et animation musicale le samedi 14 février à 19h00 au restaurant Le Pommier à Landeleau.

réservation obligatoire sur 06 51 90 40 78 ou 09 50 38 34 84

> 10€ .

Le Pommier 5 Impasse des Écoles Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 51 90 40 78

