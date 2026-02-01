Soirée raclette et animation musicale Le Pommier Landeleau
Soirée raclette et animation musicale Le Pommier Landeleau samedi 14 février 2026.
Soirée raclette et animation musicale
Le Pommier 5 Impasse des Écoles Landeleau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Soirée raclette et animation musicale le samedi 14 février à 19h00 au restaurant Le Pommier à Landeleau.
réservation obligatoire sur 06 51 90 40 78 ou 09 50 38 34 84
> 10€ .
Le Pommier 5 Impasse des Écoles Landeleau 29530 Finistère Bretagne +33 6 51 90 40 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée raclette et animation musicale
L’événement Soirée raclette et animation musicale Landeleau a été mis à jour le 2026-02-05 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou