Soirée raclette et dansante Lombron
Soirée raclette et dansante Lombron samedi 28 février 2026.
Soirée raclette et dansante
Salle Simone Veil Lombron Sarthe
Tarif : 10 – 10 – 27 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 19:30:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
.
Salle Simone Veil Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 71 87 07 58
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée raclette et dansante Lombron a été mis à jour le 2026-01-29 par Pays Perche Sarthois