Soirée raclette et galette des rois Le Saint-Mac Saint-Mihiel

Soirée raclette et galette des rois

Le Saint-Mac 28 Rue Notre Dame Saint-Mihiel Meuse

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 19:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Soirée raclette et galette des rois, vendredi 16 janvier chez Le Saint-Mac à 19h

20 euros/personnes

Réservation au 06.74.97.17.89Tout public

English :

Raclette and galette des rois evening, Friday January 16th at Le Saint-Mac at 7pm

20 euros/person

Reservation 06.74.97.17.89

