Soirée raclette et galette des rois Le Saint-Mac Saint-Mihiel
Soirée raclette et galette des rois Le Saint-Mac Saint-Mihiel vendredi 16 janvier 2026.
Soirée raclette et galette des rois
Le Saint-Mac 28 Rue Notre Dame Saint-Mihiel Meuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 19:00:00
fin : 2026-01-16
Date(s) :
2026-01-16
Soirée raclette et galette des rois, vendredi 16 janvier chez Le Saint-Mac à 19h
20 euros/personnes
Réservation au 06.74.97.17.89Tout public
.
Le Saint-Mac 28 Rue Notre Dame Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 6 74 97 17 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Raclette and galette des rois evening, Friday January 16th at Le Saint-Mac at 7pm
20 euros/person
Reservation 06.74.97.17.89
L’événement Soirée raclette et galette des rois Saint-Mihiel a été mis à jour le 2026-01-09 par OT COEUR DE LORRAINE