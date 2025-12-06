Soirée raclette Ferme Lait Prés Verts Guérande

Soirée raclette

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 19:30:00

fin : 2025-12-06 22:00:00

Date(s) :

2025-12-06

La 1ère raclette de l’hiver aura lieu en décembre. Toujours en version montagnarde alors prévoyez vos doudounes et bottes fourrées au cas où car nous serons sous le bâtiment des vaches.

Sous forme de repas à table, comprenant un verre de vin chaud, raclette de la ferme à volonté et tous les accompagnements qui vont avec (pomme de terre, charcuterie, etc) et dessert.

Infos pratiques

– Nombre de places limité donc inscription obligatoire à effectuer sur le site internet Lait Prés Verts.

– Mettre le même nom sur toutes vos réservations si vous venez en groupe (pas besoin d’imprimer les feuilles).

– Nous vous demanderons d’APPORTER VOTRE APPAREIL A RACLETTE.

– Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, pas de place assise à table .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr

