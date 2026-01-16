Soirée raclette Ferme Lait Prés Verts Guérande

Soirée raclette

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:30:00

fin : 2026-03-13 22:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Ambiance chaleureuse et fesitve, toujours en version montagnarde alors prévoyez vos doudounes et bottes fourrées au cas où car nous serons sous le bâtiment des vaches.

Sous forme de repas à table, comprenant un verre de vin chaud, raclette de la ferme à volonté et tous les accompagnements qui vont avec (pomme de terre, charcuterie, etc) et dessert.

Infos pratiques

– Nombre de places limité donc inscription et paiement obligatoire à effectuer sur le site internet Lait Prés Verts.

– Mettre le même nom sur toutes vos réservations si vous venez en groupe (pas besoin d’imprimer les feuilles).

– Nous vous demanderons d’APPORTER VOTRE APPAREIL A RACLETTE.

– Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, pas de place assise à table. .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 leadamien@fermelaitpresverts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée raclette Guérande a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT44