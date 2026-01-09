Soirée raclette Ferme Lait Prés Verts Guérande
vendredi 4 décembre 2026 · Ferme Lait Prés Verts · Guérande
Informations pratiques
Guérande
Soirée raclette
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 19:30:00
fin : 2026-12-04 23:00:00
Date(s) :
2026-12-04 2026-12-05
Ambiance chaleureuse et festive, toujours en version « montagnarde » alors prévoyez vos doudounes et bottes fourrées au cas où car nous serons sous le bâtiment des vaches.
Sous forme de repas à table, comprenant un verre de vin chaud, raclette de la ferme à volonté et tous les accompagnements qui vont avec (pomme de terre, charcuterie, etc) et dessert.
Infos pratiques :
– Nombre de places limité donc inscription et paiement obligatoire.
– Mettre le même nom sur toutes vos réservations si vous venez en groupe (pas besoin d’imprimer les feuilles).
– Nous vous demanderons d’APPORTER VOTRE APPAREIL A RACLETTE.
– Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, pas de place assise à table. .
Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27 contactfermelpv@gmail.com
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English :
L’événement Soirée raclette Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44
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