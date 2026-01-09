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AGENDA · Guérande

Soirée raclette Ferme Lait Prés Verts Guérande

vendredi 4 décembre 2026 · Ferme Lait Prés Verts · Guérande

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Ferme Lait Prés Verts
Adresse
Cannevé
Ville
44350 Guérande
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Guérande

Soirée raclette

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 19:30:00
fin : 2026-12-04 23:00:00

Date(s) :
2026-12-04 2026-12-05

Ambiance chaleureuse et festive, toujours en version « montagnarde » alors prévoyez vos doudounes et bottes fourrées au cas où car nous serons sous le bâtiment des vaches. 
Sous forme de repas à table, comprenant un verre de vin chaud, raclette de la ferme à volonté et tous les accompagnements qui vont avec (pomme de terre, charcuterie, etc) et dessert. 

Infos pratiques : 
– Nombre de places limité donc inscription et paiement obligatoire. 
– Mettre le même nom sur toutes vos réservations si vous venez en groupe (pas besoin d’imprimer les feuilles). 
– Nous vous demanderons d’APPORTER VOTRE APPAREIL A RACLETTE. 
– Gratuit pour les enfants de moins de 3 ans, pas de place assise à table.   .

Ferme Lait Prés Verts Cannevé Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 24 85 67 27  contactfermelpv@gmail.com

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English :

L’événement Soirée raclette Guérande a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44

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