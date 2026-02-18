Soirée raclette Le coeur du bien-être Les Andelys

Soirée raclette

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

Une soirée conviviale et gourmande autour de la raclette ! La dernière avant l’arrivée du printemps.

AU menue

– Pomme de terre fondantes

– Divers fromages a raclette

– Charcuterie

– Toppings gourmands pour encore plus de plaisir

29.90€ par personne

Sir réservation uniquement .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

