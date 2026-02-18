Soirée raclette Le coeur du bien-être Les Andelys
Soirée raclette Le coeur du bien-être Les Andelys samedi 14 mars 2026.
Soirée raclette
Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14 22:00:00
Date(s) :
2026-03-14
Une soirée conviviale et gourmande autour de la raclette ! La dernière avant l’arrivée du printemps.
AU menue
– Pomme de terre fondantes
– Divers fromages a raclette
– Charcuterie
– Toppings gourmands pour encore plus de plaisir
29.90€ par personne
Sir réservation uniquement .
Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée raclette
L’événement Soirée raclette Les Andelys a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération