Soirée Raclette Route de Vitray Meaulne-Vitray

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

L’association de Pétanque Meaulnoise organise une soirée raclette à la salle des fêtes le samedi 8 novembre dès 19h. La réservation est obligatoire avant le 31 octobre au 06.85.92.64.71.

Route de Vitray La Boule Meaulnoise Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes regrain.regis@orange.fr

English :

The Pétanque Meaulnoise association is organizing a raclette evening at the salle des fêtes on Saturday November 8th from 7pm. Reservations must be made before October 31 by calling 06.85.92.64.71.

German :

Der Verein Pétanque Meaulnoise organisiert am Samstag, den 8. November ab 19 Uhr einen Raclette-Abend in der Festhalle. Die Reservierung ist vor dem 31. Oktober unter der Telefonnummer 06.85.92.64.71 erforderlich.

Italiano :

L’associazione Pétanque Meaulnoise organizza una serata di raclette nella sala del villaggio sabato 8 novembre a partire dalle 19.00. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 31 ottobre al numero 06.85.92.64.71.

Espanol :

La asociación Pétanque Meaulnoise organiza una velada de raclette en la sala del pueblo el sábado 8 de noviembre a partir de las 19.00 horas. Las reservas deben hacerse antes del 31 de octubre llamando al 06.85.92.64.71.

