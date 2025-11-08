Soirée Raclette Route de Vitray Meaulne-Vitray
Soirée Raclette Route de Vitray Meaulne-Vitray samedi 8 novembre 2025.
Soirée Raclette
Route de Vitray La Boule Meaulnoise Meaulne-Vitray Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
L’association de Pétanque Meaulnoise organise une soirée raclette à la salle des fêtes le samedi 8 novembre dès 19h. La réservation est obligatoire avant le 31 octobre au 06.85.92.64.71.
.
Route de Vitray La Boule Meaulnoise Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes regrain.regis@orange.fr
English :
The Pétanque Meaulnoise association is organizing a raclette evening at the salle des fêtes on Saturday November 8th from 7pm. Reservations must be made before October 31 by calling 06.85.92.64.71.
German :
Der Verein Pétanque Meaulnoise organisiert am Samstag, den 8. November ab 19 Uhr einen Raclette-Abend in der Festhalle. Die Reservierung ist vor dem 31. Oktober unter der Telefonnummer 06.85.92.64.71 erforderlich.
Italiano :
L’associazione Pétanque Meaulnoise organizza una serata di raclette nella sala del villaggio sabato 8 novembre a partire dalle 19.00. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 31 ottobre al numero 06.85.92.64.71.
Espanol :
La asociación Pétanque Meaulnoise organiza una velada de raclette en la sala del pueblo el sábado 8 de noviembre a partir de las 19.00 horas. Las reservas deben hacerse antes del 31 de octubre llamando al 06.85.92.64.71.
L’événement Soirée Raclette Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2025-10-20 par Montluçon Tourisme