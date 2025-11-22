Soirée raclette Melgven
Soirée raclette Melgven samedi 22 novembre 2025.
Soirée raclette
salle polyvalente Melgven Finistère
Début : 2025-11-22 18:30:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Soirée raclette organisée par la Rugby club concarnois
Salle polyvalent Melgven Réservations Ronan Le Mer 06 67 98 44 45 ou Paul Vaillant 07 63 40 98 66
12 € adulte et 8€ enfant bar sur place .
salle polyvalente Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 67 98 44 45
