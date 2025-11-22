Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée raclette Melgven

salle polyvalente Melgven Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-11-22 18:30:00
Soirée raclette organisée par la Rugby club concarnois

Salle polyvalent Melgven Réservations Ronan Le Mer 06 67 98 44 45 ou Paul Vaillant 07 63 40 98 66
12 € adulte et 8€ enfant bar sur place   .

salle polyvalente Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 67 98 44 45 

