Soirée raclette Melgven

Soirée raclette organisée par la Rugby club concarnois

Salle polyvalent Melgven Réservations Ronan Le Mer 06 67 98 44 45 ou Paul Vaillant 07 63 40 98 66

12 € adulte et 8€ enfant bar sur place .

salle polyvalente Melgven 29140 Finistère Bretagne +33 6 67 98 44 45

