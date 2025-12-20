Soirée Raclette Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin
Soirée Raclette Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin vendredi 23 janvier 2026.
Soirée Raclette
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne
Laissez-vous tenter par une soirée raclette gourmande au feu de cheminée !
Réservation conseillée.
Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85
English : Soirée Raclette
Let yourself be tempted by a gourmet raclette evening by the fireplace!
Reservations recommended.
