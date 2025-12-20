Soirée Raclette Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin

Soirée Raclette

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2026-01-23

Laissez-vous tenter par une soirée raclette gourmande au feu de cheminée !

Réservation conseillée.

English : Soirée Raclette

Let yourself be tempted by a gourmet raclette evening by the fireplace!

Reservations recommended.

L’événement Soirée Raclette Monflanquin a été mis à jour le 2025-12-17 par OT Coeur de Bastides