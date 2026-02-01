Soirée Raclette Montagny-Sainte-Félicité
Soirée Raclette Montagny-Sainte-Félicité vendredi 20 février 2026.
Soirée Raclette
18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité Oise
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Quoi de mieux qu’une Soirée Raclette pour se réchauffer le cœur ?
On vous attend à la brasserie avec le Fumoir Rouvillois pour un moment 100% terroir et convivialité !
️ Vendredi 20 Février 2026
À partir de 19h
Brasserie Félicité
AU MENU
Fromage et Charcuterie artisanale À VOLONTÉ !
Tarifs (hors boissons)
Adulte 26€
Enfant 12€
ATTENTION Les places sont limitées à 50 personnes ! Ne tardez pas à réserver.
Réservation uniquement par mail lecomptoirefelicite@gmail.com
18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité 60950 Oise Hauts-de-France lecomptoirefelicite@gmail.com
English :
What better way to warm up than with a Raclette Evening?
We look forward to welcoming you to the brasserie with the Fumoir Rouvillois for a 100% terroir and convivial evening! ?
?? Friday, February 20, 2026
? Starting at 7pm
? Brasserie Félicité
? ON THE MENU
Artisanal cheese and charcuterie A VOLONTÉ!
? Prices (excluding drinks)
Adults: 26?
Children: 12?
? ATTENTION: Places are limited to 50! Don’t delay in booking.
Reservations only by e-mail: lecomptoirefelicite@gmail.com
