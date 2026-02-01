Soirée Raclette

18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité Oise

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

Quoi de mieux qu’une Soirée Raclette pour se réchauffer le cœur ?

On vous attend à la brasserie avec le Fumoir Rouvillois pour un moment 100% terroir et convivialité !

️ Vendredi 20 Février 2026

À partir de 19h

Brasserie Félicité

AU MENU

Fromage et Charcuterie artisanale À VOLONTÉ !

Tarifs (hors boissons)

Adulte 26€

Enfant 12€

ATTENTION Les places sont limitées à 50 personnes ! Ne tardez pas à réserver.

Réservation uniquement par mail lecomptoirefelicite@gmail.com

18 Place du Fort Montagny-Sainte-Félicité 60950 Oise Hauts-de-France lecomptoirefelicite@gmail.com

English :

What better way to warm up than with a Raclette Evening?

We look forward to welcoming you to the brasserie with the Fumoir Rouvillois for a 100% terroir and convivial evening! ?

?? Friday, February 20, 2026

? Starting at 7pm

? Brasserie Félicité

? ON THE MENU

Artisanal cheese and charcuterie A VOLONTÉ!

? Prices (excluding drinks)

Adults: 26?

Children: 12?

? ATTENTION: Places are limited to 50! Don’t delay in booking.

Reservations only by e-mail: lecomptoirefelicite@gmail.com

L’événement Soirée Raclette Montagny-Sainte-Félicité a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme du Pays de Valois