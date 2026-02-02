Soirée Raclette Organisée par l’ES Névez Salle des Fêtes Névez

Soirée Raclette Organisée par l’ES Névez

Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez Finistère

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Soirée Raclette à la salle des Fêtes de Névez

Apéritif (avec ou sans alcool)

raclette (fromage, charcuterie, pommes de terre)

salade de fruits

Possibilité repas à emporter (prévoir le conditionnement) à retirer à partir de 19h

Inscriptions à l’Office de Tourisme jusqu’au 2 mars. .

Salle des Fêtes Rue de Kerilis Névez 29920 Finistère Bretagne +33 2 98 06 87 90

