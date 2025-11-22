Soirée raclette

Orliac-de-Bar Corrèze

L’hiver approche, le froid s’installe doucement… alors on sort les bons fromages, les

pommes de terre fumantes et une généreuse portion de charcuterie savoureuse !

Ici, pas de demi-mesure formule à volonté, ambiance chaleureuse, tables pleines de

copains, de rires et de verres qui tintent.

Ce sera la première grande soirée conviviale de la saison, celle où tout le monde se

retrouve, se régale et partage un vrai moment comme on les aime, à Orliac-de-Bar.

Pensez à réserver rapidement, les places sont limitées !

30€ par personne (fromage et pommes de terre à volonté + une portion de

charcuterie)

Et surtout… venez avec votre bonne humeur, on s’occupe du reste .

Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 41 52 91

