Soirée raclette Orliac-de-Bar
Soirée raclette Orliac-de-Bar samedi 22 novembre 2025.
Soirée raclette
Orliac-de-Bar Corrèze
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
2025-11-22
L’hiver approche, le froid s’installe doucement… alors on sort les bons fromages, les
pommes de terre fumantes et une généreuse portion de charcuterie savoureuse !
Ici, pas de demi-mesure formule à volonté, ambiance chaleureuse, tables pleines de
copains, de rires et de verres qui tintent.
Ce sera la première grande soirée conviviale de la saison, celle où tout le monde se
retrouve, se régale et partage un vrai moment comme on les aime, à Orliac-de-Bar.
Pensez à réserver rapidement, les places sont limitées !
30€ par personne (fromage et pommes de terre à volonté + une portion de
charcuterie)
Et surtout… venez avec votre bonne humeur, on s’occupe du reste .
Orliac-de-Bar 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 41 52 91
