Soirée Raclette ou Sarrassou et Bal gratuit Araules
Soirée Raclette ou Sarrassou et Bal gratuit Araules samedi 21 mars 2026.
Soirée Raclette ou Sarrassou et Bal gratuit
Salle Polyvalente Araules Haute-Loire
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : 2026-03-21
Début : 2026-03-21 19:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
L’APEL de l’école Saint Joseph d’Araules vous invite à une soirée conviviale et gourmande ! Au programme Raclette avec fromage à volonté ou sarrassou Bal gratuit pour prolonger la soirée Tombola à 20h30 avec de nombreux lots. Places limitées.
.
Salle Polyvalente Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
English :
The APEL of the Saint Joseph school in Araules invites you to a convivial evening of gourmet delights! On the program: Raclette with unlimited cheese or sarrassou Free dance to extend the evening Tombola at 8:30pm with lots of prizes. Limited seating.
L’événement Soirée Raclette ou Sarrassou et Bal gratuit Araules a été mis à jour le 2026-03-07 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire