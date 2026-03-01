Soirée Raclette ou Sarrassou et Bal gratuit Araules

Soirée Raclette ou Sarrassou et Bal gratuit

Salle Polyvalente Araules Haute-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’APEL de l’école Saint Joseph d’Araules vous invite à une soirée conviviale et gourmande ! Au programme Raclette avec fromage à volonté ou sarrassou Bal gratuit pour prolonger la soirée Tombola à 20h30 avec de nombreux lots. Places limitées.

.

Salle Polyvalente Araules 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 17 17 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The APEL of the Saint Joseph school in Araules invites you to a convivial evening of gourmet delights! On the program: Raclette with unlimited cheese or sarrassou Free dance to extend the evening Tombola at 8:30pm with lots of prizes. Limited seating.

