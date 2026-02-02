Soirée Raclette Prades-Salars
19h30 Salle des fêtes. Soirée animée par Samuel PUEL et Les Dés Accordés. Organisé par le Comité avec l’Association Mont Lait. Réservation obligatoire avant le 23/02 au 06 26 48 03 22 ou au 06 48 88 82 05.
Menu salade, charcuterie, patates et fromage à volonté, salade de fruit, fouace, café et vin.
Place Limitées ! 12 .
Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie
7:30pm Salle des fêtes. Evening entertainment by Samuel PUEL and Les Dés Accordés. Organized by the Comité with the Association Mont Lait. Reservations required by 23/02 on 06 26 48 03 22 or 06 48 88 82 05.
