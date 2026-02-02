Soirée Raclette

Prades-Salars Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Menu à volonté

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

19h30 Salle des fêtes. Soirée animée par Samuel PUEL et Les Dés Accordés. Organisé par le Comité avec l’Association Mont Lait. Réservation obligatoire avant le 23/02 au 06 26 48 03 22 ou au 06 48 88 82 05.

Menu salade, charcuterie, patates et fromage à volonté, salade de fruit, fouace, café et vin.

Place Limitées ! 12 .

Prades-Salars 12290 Aveyron Occitanie

7:30pm Salle des fêtes. Evening entertainment by Samuel PUEL and Les Dés Accordés. Organized by the Comité with the Association Mont Lait. Reservations required by 23/02 on 06 26 48 03 22 or 06 48 88 82 05.

