Soirée raclette Salle polyvalente Roudouallec

Soirée raclette

Salle polyvalente Rue de Guiscriff Roudouallec Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-07

Organisée par l’amicale laïque. Sur place ou à emporter. Carte en pré-vente dans les commerces de la commune et auprès des parents d’élèves. .

Salle polyvalente Rue de Guiscriff Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 6 50 59 80 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée raclette Roudouallec a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan