Soirée raclette Salle polyvalente Roudouallec samedi 7 février 2026.
Salle polyvalente Rue de Guiscriff Roudouallec Morbihan
Début : 2026-02-07 19:00:00
2026-02-07
Organisée par l’amicale laïque. Sur place ou à emporter. Carte en pré-vente dans les commerces de la commune et auprès des parents d’élèves. .
Salle polyvalente Rue de Guiscriff Roudouallec 56110 Morbihan Bretagne +33 6 50 59 80 06
