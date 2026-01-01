Soirée raclette

Collège de Spézet Spézet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée Raclette de l’APE de Spézet

> Samedi 31 janvier à partir de 19h, au collège de Spézet

Que vous veniez sur place ou que vous préfériez emporter, tout est prévu pour passer un bon moment gourmand et convivial

Tarifs

• Adulte 12 €

• Collégien 8 €

• Primaire & maternelle 5 €

• Moins de 3 ans gratuit

> Les tickets sont en vente au bar Le Balafen à Spézet

Cette soirée est organisée par l’APE de Spézet au profit des projets et sorties scolaires des enfants de Spézet. .

Collège de Spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée raclette

L’événement Soirée raclette Spézet a été mis à jour le 2026-01-12 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou