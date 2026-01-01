Soirée raclette Spézet
Soirée raclette Spézet samedi 31 janvier 2026.
Soirée raclette
Collège de Spézet Spézet Finistère
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Soirée Raclette de l’APE de Spézet
> Samedi 31 janvier à partir de 19h, au collège de Spézet
Que vous veniez sur place ou que vous préfériez emporter, tout est prévu pour passer un bon moment gourmand et convivial
Tarifs
• Adulte 12 €
• Collégien 8 €
• Primaire & maternelle 5 €
• Moins de 3 ans gratuit
> Les tickets sont en vente au bar Le Balafen à Spézet
Cette soirée est organisée par l’APE de Spézet au profit des projets et sorties scolaires des enfants de Spézet. .
Collège de Spézet Spézet 29540 Finistère Bretagne
