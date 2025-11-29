SOIRÉE RACLETTE SUISSE Sète
SOIRÉE RACLETTE SUISSE Sète samedi 29 novembre 2025.
SOIRÉE RACLETTE SUISSE
Théâtre de la Mer Sète Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Venez partager une soirée conviviale autour d’une délicieuse raclette suisse !Une ambiance chaleureuse, du fromage fondant et de la bonne humeur au menu !Informations pratiques Inscription obligatoire avant le 20 novembre sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/quartier-du-kursaal/evenements/raclette-suisseLimité à 50 personnes
Venez partager une soirée conviviale autour d’une délicieuse raclette suisse !Une ambiance chaleureuse, du fromage fondant et de la bonne humeur au menu !Informations pratiques Inscription obligatoire avant le 20 novembre sur HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/quartier-du-kursaal/evenements/raclette-suisseLimité à 50 personnes .
Théâtre de la Mer Sète 34200 Hérault Occitanie
English :
Come and share a convivial evening over a delicious Swiss raclette! A warm atmosphere, melting cheese and good humour on the menu! Practical information:Registration required before November 20 on HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/quartier-du-kursaal/evenements/raclette-suisseLimité to 50 people
German :
Kommen Sie und verbringen Sie einen geselligen Abend bei einem köstlichen Schweizer Raclette!Eine herzliche Atmosphäre, schmelzender Käse und gute Laune stehen auf dem Menü!Praktische Informationen:Obligatorische Anmeldung vor dem 20. November auf HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/quartier-du-kursaal/evenements/raclette-suisseLimité bis 50 Personen
Italiano :
Venite a condividere una serata conviviale davanti a una deliziosa raclette svizzera! Un’atmosfera calorosa, formaggio fuso e buon umore nel menu! Informazioni pratiche:Iscrizione obbligatoria entro il 20 novembre su HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/quartier-du-kursaal/evenements/raclette-suisseLimité per un massimo di 50 persone
Espanol :
Venga a compartir una velada de convivencia en torno a una deliciosa raclette suiza! Un ambiente cálido, queso fundente y buen humor en el menú! Información práctica:Inscripción obligatoria antes del 20 de noviembre en HelloAsso: https://www.helloasso.com/associations/quartier-du-kursaal/evenements/raclette-suisseLimité para un máximo de 50 personas
L’événement SOIRÉE RACLETTE SUISSE Sète a été mis à jour le 2025-11-08 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE