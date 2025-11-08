Soirée raclette Villers-en-Vexin
Soirée raclette Villers-en-Vexin samedi 8 novembre 2025.
Soirée raclette
17 Rue Principale Villers-en-Vexin Eure
Début : 2025-11-08 19:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Les Normandiens Savoyards organisent un repas dansant avec Dj.
Au menu du kir myrtille, une raclette 1 GP à volonté, une assiette de charcuterie, des pommes de terre, de la salade, une tarte myrtille et pour bien digérer, un café. .
17 Rue Principale Villers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 32 84 87 90 lesnormandienssavoyards@gmail.com
English : Soirée raclette
