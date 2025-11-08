Soirée raclette Villers-en-Vexin

Soirée raclette Villers-en-Vexin samedi 8 novembre 2025.

Soirée raclette

17 Rue Principale Villers-en-Vexin Eure

Début : 2025-11-08 19:00:00

Les Normandiens Savoyards organisent un repas dansant avec Dj.

Au menu du kir myrtille, une raclette 1 GP à volonté, une assiette de charcuterie, des pommes de terre, de la salade, une tarte myrtille et pour bien digérer, un café. .

17 Rue Principale Villers-en-Vexin 27420 Eure Normandie +33 6 32 84 87 90 lesnormandienssavoyards@gmail.com

